О смерти американской актрисы Тани Робертс сообщили 4 января, какое же было удивление, когда она оказалась живой

Оказалось, что артистка, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме "Вид на убийство", находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет The Variety.

Как сообщается, 24 декабря Робертс упала в обморок на улице, выгуливая своих собак, получила серьезную травму и была доставлена в клинику Cedars-Sinai в Лос-Анжелесе.

Американские СМИ отмечают, что причиной ложного сообщения стало заявление партнера Тани Робертс Лэнса О'Брайана, предупрежденного врачами, что она быстро слабеет после полученной травмы и может умереть.

Он был рядом с ней в больничной палате, когда актриса протянула к нему руки, но закрыла глаза и затихла. Лэнс был так потрясен произошедшим, что, по его словам, решил, что она скончалась. Но мужчина явно что-то напутал.

Он вышел из палаты и сообщил о смерти своей гражданской супруги официальному представителю актрисы Майку Пингелу. Как заявил Пингел, Лэнс сказал ему: "Она умерла у меня на руках".

По словам Пингела, он так и не понял, почему Лэнс решил, что Таня Робертс скончалась, когда она могла просто заснуть или потерять сознание. Тем не менее Пингел выпустил пресс-релиз о кончине актрисе.

В понедельник врачи связались с Лэнсом О'Брайаном и сообщили о том, что Таня Робертс жива.

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