Українцям озвучили нюанси локдауну, який офіційно запрацює вже з 8 січня 2021 року

Так, глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу заспокоїв українців і запевнив, що під час локдауну, буде дозволена торгівля продуктами харчування, ветеринарними препаратами і ліками.

Міністр прокоментував чутки про те, що в період з 8 по 24 січня нібито заборонять продаж лікарських засобів.

"Я бачив цю інформацію, вона не є достовірною. Чим дозволено буде торгувати в період з 8 по 25 січня - це торгівля продуктами харчування, на торгових площах, де не менше 60% площі призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися тільки із здійсненням адресної доставки замовлень", - пояснив він під час сьогоднішнього брифінгу.

Що стосується заборони на реалізацію побутової хімії, то це питання буде уточнено на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Було ще питання по побутовій хімії. Вважаю, сьогодні ми зробимо уточнення на засіданні Кабміну", - додав Степанов.

Відзначимо, що днем раніше американська торгова палата в Україні закликала Кабмін переглянути обмеження в рамках локдауну, під час якого в супермаркетах не можна буде купити пральний порошок, лампочки, батарейки та інші товари, потрібні у господарстві.

У торговельній палаті таке рішення Кабміну назвали порушенням прав споживачів.

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