Украинцам озвучили нюансы локдауна, который официально заработает уже с 8 января 2021 года

Так, глава МОЗ Максим Степанов на брифинге успокоил украинцев и заверил, что во время локдауна, будет разрешена торговля продуктами питания, ветеринарными препаратами и лекарствами.

Министр прокомментировал слухи о том, что в период с 8 по 24 января якобы запретят продажу лекарственных средств.

"Я видел эту информацию, она не является достоверной. Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января - это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов", - объяснил он во время сегодняшнего брифинга.

Что касается запрета на реализацию бытовой химии, то этот вопрос будет уточнен на сегодняшнем заседании правительства.

"Был еще вопрос по бытовой химии. Полагаю, сегодня мы сделаем уточнение на заседании Кабмина", - добавил Степанов.

Отметим, что днем ранее Американская торговая палата в Украине призвала Кабмин пересмотреть ограничения в рамках локдауна, во время которого в супермаркетах нельзя будет купить стиральный порошок, батарейки, лампочкие и прочие товары, нужные в хозяйстве украинцев.

В торговой палате такое решение Кабмина назвали нарушением прав потребителей.

Напомним, Ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление

Как сообщала Politeka, Работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление

Также Politeka писала, что В Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет