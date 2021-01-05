Украинцам озвучили нюансы локдауна, который официально заработает уже с 8 января 2021 года
Так, глава МОЗ Максим Степанов на брифинге успокоил украинцев и заверил, что во время локдауна, будет разрешена торговля продуктами питания, ветеринарными препаратами и лекарствами.
Министр прокомментировал слухи о том, что в период с 8 по 24 января якобы запретят продажу лекарственных средств.
"Я видел эту информацию, она не является достоверной. Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января - это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов", - объяснил он во время сегодняшнего брифинга.
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Что касается запрета на реализацию бытовой химии, то этот вопрос будет уточнен на сегодняшнем заседании правительства.
"Был еще вопрос по бытовой химии. Полагаю, сегодня мы сделаем уточнение на заседании Кабмина", - добавил Степанов.
Отметим, что днем ранее Американская торговая палата в Украине призвала Кабмин пересмотреть ограничения в рамках локдауна, во время которого в супермаркетах нельзя будет купить стиральный порошок, батарейки, лампочкие и прочие товары, нужные в хозяйстве украинцев.
В торговой палате такое решение Кабмина назвали нарушением прав потребителей.
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