Телеведуча й актриса Маша Єфросиніна сколихнула Мережу хвилюючим зізнанням

Як передає Politeka.net, у Мережі з'явилося відео з 41-річною зіркою, яка відповідала на питання фоловерів у прямому ефірі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Один з фанатів довів знаменитість до сліз. Питання стосувалося її 16-річної дочки Нани. Єфросиніна виплеснула емоції, розповівши, як сильно сумує за нею.

"Вчора полетіла в Канаду на навчання, і я два дні, як... мені здається, що я вмираю... Я нічого не можу з собою вдіяти, але - це життя", - поділилася Єфросиніна зі сльозами на очах.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: деякі стали втішати ведучу, інші відреагували негативно, мовляв, це не проблема.

"Що б серце не розривалося можна і тут вчитися"

"Це нормально, ми повинні вчиться відпускати своїх дітей від себе. Не переживайте, все буде чудово🍀"

"Мені б ваші проблеми"

"Не вбивайтеся так сильно за донькою і їй там не буде солодко"

"А чого в Канаду, в Україні вчаться мільйони дітей і нічого. Летіть з донькою чого плакати у вас грошей мільйони😊"

"Ой, та прям, сльози на екран), багато дітей так вчаться, їдучи від батьків"

"Маша, якщо вашій дочці там добре, то треба радіти. Це не сто років тому без зв'язку та відео. Як мінімум спілкування по відео, як максимум літак))😉"

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"Перший вихід на роботу після самі знаєте чого! Виявляється, зняти з себе сумне г*внице - це таке щастя", - йдеться в підписі.

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