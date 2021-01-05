Телеведущая и актриса Маша Ефросинина всколыхнула Сеть волнительным признанием
Как передает Politeka.net, в Сети появилось видео с 41-летней звездой, которая отвечала на вопросы подписчиков в прямом эфире в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Один из фанатов довел знаменитость до слез. Вопрос касался ее 16-летней дочери Наны. Ефросинина выплеснула эмоции, рассказав, как сильно скучает за ней.
"Вчера улетела в Канаду на обучение, и я два дня, как... мне кажется, что я умираю... Я ничего не могу с собой поделать, но - это жизнь", - поделилась Ефросинина со слезами на глазах.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторые стали утешать ведущую, другие отреагировали негативно, мол, это не проблема.
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"Чтобы сердце не разрывалось можно и здесь учиться"
"Это нормально, мы должны учится отпускать своих детей от себя. Не переживайте, всё будет замечательно🍀"
"Мне бы ваши проблемы"
"Не убивайтесь так сильно за дочкой и ей там не будет сладко"
"А чего в Канаду, в Украине учатся миллионы детей и ничего. Летите с дочкой чего плакать у вас денег миллионы😊"
"Ой, та прям, слезы на экран ), многие дети так учатся, уезжая от родителей"
"Маша, если вашей дочери там хорошо, то надо радоваться . Это не сто лет назад без связи и видео. Как минимум общение по видео, как максимум самолёт))😉"
Ранее мы сообщали, похудевшая Ефросинина, переболевшая китайским вирусом, показала, как приводит себя в порядок перед тем, как выйти из больничного.
"Первый выход на работу после сами знаете чего! Оказывается, снять с себя унылое г*вницо - это такое счастье", - говорится в подписи.
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