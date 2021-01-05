Жінка померла від "китайського" вірусу, але чудесним чином ожила через п'ять хвилин
Історію 82-річної Барбари Лей, яка понад 60 років тому була визнана "Міс Віргінія", розповіли у виданні "Dailynews"
Її госпіталізували через те, що у неї з'явилися проблеми з диханням після зараження вірусом. Через два дні її перебування в лікарні лікарі констатували її смерть.
Першим трагічну новину почув її син Том, який, у свою чергу, повідомив про кончину батькові Тоні Лею, після чого той почав обдзвонювати рідних і близьких.
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Через кілька хвилин йому подзвонив лікар з лікарні і повідомив, що у Барбари знову з'явився пульс.
"Як лікар, я без вагань скажу, що для опису того, що сталося, є лише одне слово — диво", - поділився медик.
Вже через тиждень після Різдва вона сиділа в ліжку і вимагала зустрічі з чоловіком.
Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.
Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.