Жінка померла від "китайського" вірусу, але чудесним чином ожила через п'ять хвилин

Історію 82-річної Барбари Лей, яка понад 60 років тому була визнана "Міс Віргінія", розповіли у виданні "Dailynews"

Її госпіталізували через те, що у неї з'явилися проблеми з диханням після зараження вірусом. Через два дні її перебування в лікарні лікарі констатували її смерть.

Першим трагічну новину почув її син Том, який, у свою чергу, повідомив про кончину батькові Тоні Лею, після чого той почав обдзвонювати рідних і близьких.

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Через кілька хвилин йому подзвонив лікар з лікарні і повідомив, що у Барбари знову з'явився пульс.

"Як лікар, я без вагань скажу, що для опису того, що сталося, є лише одне слово — диво", - поділився медик.

коронавірус, лікарня

Вже через тиждень після Різдва вона сиділа в ліжку і вимагала зустрічі з чоловіком.