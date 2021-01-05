Женщина скончалась от "китайского" вируса, но чудесны образом ожила спустя пять минут

Историю 82-летней Барбары Лей, которая более 60 лет назад была признана «Мисс Виргиния», рассказали в издании "Dailynews"

Ее госпитализировали из-за того, что у нее появились проблемы с дыханием после заражения вирусом. Спустя два дня ее пребывания в больнице врачи констатировали ее смерть.

Первым трагическую новость услышал ее сын Том, который, в свою очередь, сообщил о кончине отцу Тони Лэю, после чего тот начал обзванивать родных и близких.

Спустя несколько минут ему позвонил врач из больницы и сообщил, что у Барбары вновь появился пульс.

"Как врач, я без колебаний скажу, что для описания того, что произошло, есть лишь одно слово — чудо", - поделился медик.

Уже спустя неделю после Рождества она сидела в постели и требовала встречи с мужем.