Українські депутати отримали 7 мільйонів гривень в якості компенсації за житло

Як передає Politeka.net, про це повідомили в апараті Верховної Ради. Так, у грудні 160 народних обранців дев'ятого скликання компенсували оренду житла або найму готельних номерів обсягом у 7 004 679 грн.

Українці в мережі прийшли в лють від такої новини, і різко висловлювалися в бік нардепів.



"В черговий раз обос * Алі свій народ,з такою зарплатою ще й компенсацію, дурдом в дії", " отримують компенсацію, а під кінець каденції-приватизують... У депутатів ВР пропадає честь совість порядність на першому ж тижні після обрання", "а ви і далі терпите і платите податки і вірте в злих ФОПів через які Немає пенсій і зарплат", "бідні бездомні! Мають таку нікчемну зарплату, що на гроші не можуть його орендувати! Злочинці! І вас всіх треба в " тюрмі за розбазарювання нашого бюджету!",- писали українці в мережі.





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