Украинские депутаты получили 7 миллионов гривен в качестве компенсации за жилье

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в аппарате Верховной Рады. Так, в декабре 160 народных избранников девятого созыва компенсировали аренду жилья или найма гостиничных номеров объемом в 7 004 679 грн.

Украинцы в сети пришли в ярость от такой новости, и резко высказывались в сторону нардепов.



"В очередной раз обос*али свой народ, с такой зарплатой ещё и компенсацию, дурдом в действии", "Получают компенсацию, а под конец каденции - приватизируют... У депутатов ВР пропадает честь совесть порядочность на первой же неделе после избрания", "А вы и дальше терпите и платите налоги и верьте в злых фопов из-за которых нет пенсий и зарплат", "Бедные бездомные! Имеют такую никчемную зарплату, что на деньги не могут его арендовать! Преступники! И вас всех надо в "тюрьме за разбазаривание нашего бюджета!", - писали украинцы в сети.







Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.

Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.



