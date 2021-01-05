Украинские депутаты получили 7 миллионов гривен в качестве компенсации за жилье
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в аппарате Верховной Рады.
Так, в декабре 160 народных избранников девятого созыва компенсировали аренду жилья или найма гостиничных номеров объемом в 7 004 679 грн.
Украинцы в сети пришли в ярость от такой новости, и резко высказывались в сторону нардепов.
"В очередной раз обос*али свой народ, с такой зарплатой ещё и компенсацию, дурдом в действии", "Получают компенсацию, а под конец каденции - приватизируют... У депутатов ВР пропадает честь совесть порядочность на первой же неделе после избрания", "А вы и дальше терпите и платите налоги и верьте в злых фопов из-за которых нет пенсий и зарплат", "Бедные бездомные! Имеют такую никчемную зарплату, что на деньги не могут его арендовать! Преступники! И вас всех надо в "тюрьме за разбазаривание нашего бюджета!", - писали украинцы в сети.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Винник показал тайную жену в пленительном образе и не сдержал чувств: "Очаровательная Таюне..."
Могилевская с "подгулявшим" декольте полезла чокаться, чуть не потеряв бюст: "Дорогие мои..."
Разгневанные украинцы отправили "Квартал 95" на пенсию, Кошевой перешел черту: "Все паскуднее и паскуднее"
Ушел из жизни легендарный актер, сыгравший "Человека-амфибию": им восхищались миллионы, детали
Напомним о новых штрафах, которые ударят по кошелькам украинцев, закон уже приняли в Раде.
Как сообщала Politeka, выплаты повысят, в Раде порадовали украинцев и раскрыли, откуда возьмут деньги.