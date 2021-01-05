Американська ікона стилю і бізнесвумен Кім Кардаш'ян вразила неймовірною фігурою, одягнувшись в тісну білизну
Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе в Instagram.
"Тільки отримали", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на фотографії Кім Кардаш'ян позує в тісній білизні в гардеробній, демонструючи розкішну фігуру. При цьому красуня елегантно сперлася об крісло, хвалячись ідеальним макіяжем і зачіскою.
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Позаду красуні можна помітити висить одяг і розкидане взуття.
"Ух, яка краса", "просто неймовірна богиня", "кожен раз, коли бачу тебе, аж посміхаюся від радості", "сама досконалість", «ох, до чого ж ти красива, Кім», «справжня королева», «ікона!",- пишуть її шанувальники.
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Популярна модель і власниця власного бренду одягу Кім Кардаш'ян звикла бути в центрі уваги. Бо Кім не любить критику і ставиться до неї вкрай нервово, вона намагається не світитися перед пресою в образах, які можуть показати її в поганому світлі.
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