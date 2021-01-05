Американская икона стиля и бизнесвумен Ким Кардашьян впечатлила невероятной фигурой, облачившись в тесное белье

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя в Instagram.

«Только получили», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Ким Кардашьян позирует в тесном белье в гардеробной, демонстрируя роскошную фигуру. При этом красотка элегантно облокотилась о кресло, хвастаясь идеальным макияжем и прической.

Позади красотки можно заметить висящую одежду и разбросанную обувь.

«Ух, какая красота», «просто невероятная богиня», «каждый раз, когда вижу тебя, аж улыбаюсь от радости», «само совершенство», «ох, до чего же ты красивая, Ким», «истинная королева», «икона!», - пишут ее поклонники.

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Популярная модель и владелица собственного бренда одежды Ким Кардашьян привыкла быть в центре внимания. Так как Ким не любит критику и относится к ней крайне нервно, она старается не светиться перед прессой в образах, которые могут показать ее в дурном свете.

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