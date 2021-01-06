Знаменитий український танцюрист Григорій Чапкіс поцілував актрису "Дизель Шоу" Вікторію Булітко під час світського заходу

Зворушливий момент виклали в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. Архівне відео записали в Київському університеті Бориса Грінченка 24 лютого 2020 року, коли Григорій Чапкіс відзначав свій 90-річний ювілей (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця).

Метр зображений в залі навчального закладу в розкішному костюмі з фіолетовим відливом, сорочці рожевого відтінку, червоній жилетці і краваткою-метеликом. Суддя "Танців з зірками" зловив у свої обійми Вікторію Булітко, яка вбралася в чорний топ і білу спідницю з мереживами. Поруч опинився ще один танцюрист, Дмитро Дікусар, в окулярах, чорному піджаку і білій водолазці.

Григорій Чапкіс з радісною посмішкою вислухав привітання, а потім смачно поцілував свою супутницю в щоку, чим сильно її здивував і засмущав - актриса не змогла приховати нахлинули емоцій, все це сталося на очах у Дікусара. 90-річний іменинник, здається, навіть не звернув на це уваги і почав позувати для фото разом з Булітко і колегою.

Раніше стало відомо, що Григорія Чапкіса доставили в лікарню на машині "швидкої допомоги". Артиста поклали в стаціонар і поставили діагноз "двостороння пневмонія". Суддя "Танців з зірками" зізнався, що боїться смерті, а також переживає за здоров'я своєї нової дружини.

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