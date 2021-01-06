Вона кілька тижнів не дожила до 69 дня народження...

Вірус забрав життя ще одного українського медика



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Це вже тринадцята смерть від коронавірусу серед медиків у Тернопільській області. Як передає Politeka.net , трагічну новину повідомили у Facebook-спільноті"Лікарі України разом".Це вже тринадцята смерть від коронавірусу серед медиків у Тернопільській області.

"Сьогодні зупинилося серце Боярчук Людмили Володимирівни - лікаря-лаборанта Бережанської районної комунальної лікарні. Лікар не дожила до свого дня народження всього кілька тижнів. Їй було всього 68 років. Без рідної людини залишилися двоє дітей і п'ятеро онуків. Висловлюємо щирі співчуття", - йдеться в повідомленні.