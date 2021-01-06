Вірус забрав життя ще одного українського медика
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у Facebook-спільноті"Лікарі України разом".
Це вже тринадцята смерть від коронавірусу серед медиків у Тернопільській області.
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили у Facebook-спільноті"Лікарі України разом".
Це вже тринадцята смерть від коронавірусу серед медиків у Тернопільській області.
"Сьогодні зупинилося серце Боярчук Людмили Володимирівни - лікаря-лаборанта Бережанської районної комунальної лікарні. Лікар не дожила до свого дня народження всього кілька тижнів. Їй було всього 68 років. Без рідної людини залишилися двоє дітей і п'ятеро онуків. Висловлюємо щирі співчуття", - йдеться в повідомленні.
Українці в коментарях під постом висловили свої співчуття рідним і близьким медика.
"Господи, коли це припиниться? Царство Небесне", "світла пам'ять", "Царство Небесне", "Спочивай зі світом", - писали в мережі.
Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
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Як повідомляла Politeka, закупівля вакцини від вірусу може стати запізнілою, лікар попередив.
Також Politeka писала, що заражених українців стало менше: лікар назвала причину і розкрила, що буде далі.