Вирус забрал жизнь еще одного украинского медика
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".
Это уже тринадцатая смерть от коронавируса среди медиков в Тернопольской области.
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".
Это уже тринадцатая смерть от коронавируса среди медиков в Тернопольской области.
"Сегодня остановилось сердце Боярчук Людмилы Владимировны – врача-лаборанта Бережанской районной коммунальной больницы. Врач не дожила до своего дня рождения всего несколько недель. Ей было всего 68 лет. Без родного человека остались двое детей и пятеро внуков. Выражаем искренние соболезнования", - говорится в сообщении.
Украинцы в комментариях под постом выразили свои соболезнования родным и близким медика.
"Господи, когда это прекратится? Царство Небесное", "Светлая память", "Царство небесное", "Покойся с миром", - писали в сети.
Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.
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Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.
Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.