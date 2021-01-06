Она несколько недель не дожила до 69 дня рождения...

Вирус забрал жизнь еще одного украинского медика



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Это уже тринадцатая смерть от коронавируса среди медиков в Тернопольской области. Как передает Politeka.net , трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".Это уже тринадцатая смерть от коронавируса среди медиков в Тернопольской области.

"Сегодня остановилось сердце Боярчук Людмилы Владимировны – врача-лаборанта Бережанской районной коммунальной больницы. Врач не дожила до своего дня рождения всего несколько недель. Ей было всего 68 лет. Без родного человека остались двое детей и пятеро внуков. Выражаем искренние соболезнования", - говорится в сообщении.