16-річна дочка легендарної актриси і моделі Моніки Беллуччі Діва Кассель захопила чуттєвим фото

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок юної зірки в Instagram з'явилося її фото. На знімку красуня постала в неймовірно красивому обтягуючому платті. Наряд обтягнув струнку фігурку Діви, її тонку талію і округлі стегна. Незвичайний виріз зробив акцент на плечах і зоні декольте.

Особливої пікантності фото додав той факт, що Діва збиралася сісти на шпагат. Її зняли якраз в той момент, коли вона широко розставила ноги. Розпущене волосся і грайливий вираз обличчя звели з розуму шанувальників.

"Сукня мами", - коротко підписали фото автори каналу.

У коментарях юній красуні залишили масу компліментів.

"Ух ти, так багато від твоєї мами", "просто красиво", "чарівна мила, ти їх усіх обіграла за столом", "Я закохався в тебе", "красива", "чудова", "Компліменти найкрасивішій дівчині в світі", "немає слів, щоб висловити, як сильно я тебе люблю", "Вау, як ти схожа на свою прекрасну матір", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, восени 2020 року Діві Кассель виповнилося 16 років. Незважаючи на юний вік, дівчина вже бере участь в зйомках для модних журналів і рекламі.

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