Дочка легендарної актриси Моніки Беллуччі Діва Кассель вразила виглядом, елегантно вмостившись у кріслі

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Салют", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кассель позує в чорній напівпрозорій кофті, елегантно вмостившись в кріслі. При цьому починаюча модель спокусливо дивиться в кадр, що привело в захват її шанувальників.

"Це справжня пожежа", "бездоганний погляд", "ох, цей погляд – вся в матір!", "дуже мило виглядаєш", "красуня, ти вмієш зробити приємно!", "ти настільки красива, що і слів не підібрати", "королева. Це просто найкраще, що я бачив за сьогодні", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, 16-річна дочка легендарної актриси й моделі Моніки Беллуччі Діва Кассель захопила шанувальників, показавшись в міні-бікіні на пляжі

На опублікованому знімку дівчина позує під час відпочинку на пляжі, примірявши сміливе бікіні, яке ефектно підкреслює і без того бездоганну фігуру.

Нагадаємо, що дочка Моніки Беллуччі вразила красою і пишними формами, вся в матір: «виросла дівчинка».

Як повідомляла Politeka, Діва Кассель викликала фурор видом в бікіні, кадри: "успадкувала всю красу матері».

Також Politeka писала, що Діва Кассель блиснула розкішшю в екстра-міні, Кассель не витримав:»Вся в матір".