Дочь легендарной актрисы Моники Беллуччи Дева Кассель впечатлила видом, элегантно умостившись в кресле

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

"Салют", - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кассель позирует в черной полупрозрачной кофте, элегантно умостившись в кресле. При этом начинающая модель соблазнительно смотрит в кадр, что привело в восторг ее поклонников.

"Это настоящий пожар", "безупречный взгляд", "ох, этот взгляд – вся в мать!", "очень мило выглядишь", "красотка, ты умеешь сделать приятно!", "ты настолько красива, что и слов не подобрать", "королева. Это просто лучшее, что я видел за сегодня", - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, 16-летняя дочь легендарной актрисы и модели Моники Беллуччи Дева Кассель восхитила поклонников, показавшись в мини-бикини на пляже

На опубликованном снимке девушка позирует во время отдыха на пляже, примеряв смелое бикини, которое эффектно подчеркивает и без того безупречную фигуру.

Напомним, что дочь Моники Беллуччи сразила красотой и пышными формами, вся в мать: «Выросла девочка».

Как сообщала Politeka, Дева Кассель произвела фурор видом в бикини, кадры: «Унаследовала всю красоту матери».

Также Politeka писала, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».