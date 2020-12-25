Починаюча модель Діва Кассель продовжує вражати шанувальників домашніми селфі
Юна дочка легендарної актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя, Діва Кассель поділилася милим Селфі. Домашнім фото дівчина вирішила поділитися на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Дівчина почала набирати популярність відносно недавно, а її перший вихід у світ викликав справжній фурор. Тепер Діву порівнюють з красунею-мамою і постійно відзначають, що вона може затьмарити Белуччі в майбутньому, до того ж прославитися не гірше інших початківців моделей.
На домашньому фото Діва позувала в простій тоненькій коричневого кольору кофтині, розпущеним волоссям і без макіяжу. Просто і домашній образ з привітанням з Різдвом тут же вразив фанатів:
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"З Різдвом всіх 🧸; Люблю тебе💓 💓 💓; з Різдвом; З Різдвом Христовим Ангел! ❤ ️ ; Чому так багато росіян?; ідеальна красуня💖 🎄; навіщо рот відкрила те; чому так часто пропадаєш? 🥺 ; Вона в ліфчику взагалі)?Щасливого Різдва вам і Моніці, мем! 😍 ; мені здається, що це перебір з красою🎄 🎅 💕 💕».
Раніше 16-річна дочка актриси Моніки Беллуччі і актора Венсана Касселя опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому постала в чорному топі і темних джинсах.
Локацією для зйомки стала заміська місцевість. Кассель позувала на тлі дикої природи: галявин і водної гладі, злітаючих птахів і стрибаючих в траві зайчків. Однак сюжет зовсім не казковий, а по-дорослому глибокий, атмосферний.
Дівчина з розпущеним волоссям і мінімумом косметики, але з таким спокусливим силуетом, порушила публіку. Судячи з обрисів пружного бюста юної спокусниці, Діва не стала сковувати свою красу бюстгальтером.
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