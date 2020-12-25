Начинающая модель Дева Кассель продолжает поражать поклонников домашними селфи

Юная дочь легендарной актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель поделилась милым селфи. Домашним фото девушка решила поделиться на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Девушка начала набирать популярность относительно недавно, а ее первый выход в свет произвел настоящий фурор. Теперь Деву сравнивают с красоткой-мамой и постоянно отмечают, что она может затмить Белуччи в будущем, к тому же прославиться не хуже других начинающих моделей.

На домашнем фото Дева позировала в простой тоненькой коричневого цвета кофточке, распущенными волосами и без макияжа. Просто и домашний образ с поздравлением с Рождеством тут же поразил фанатов:

«С Рождеством всех 🧸; Люблю тебя 💓💓💓; С рождеством; С Рождеством Христовым ангел! ❤️; Почему так много русских?; идеальная красавица💖🎄; зачем рот открыла то; Почему так часто пропадаешь? 🥺; Она в лифчике вообще)?Счастливого Рождества вам и Монике, мэм! 😍; мне кажется, что это перебор с красотой🎄🎅💕💕».

Ранее 16-летняя дочь актрисы Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала в черном топе и темных джинсах.

Локацией для съемки стала загородная местность. Кассель позировала на фоне дикой природы: лужаек и водной глади, взлетающих птиц и прыгающих в траве зайчков. Однако сюжет вовсе не сказочный, а по-взрослому глубокий, атмосферный.

Девушка с распущенными волосами и минимумом косметики, но с таким соблазнительным силуэтом, возбудила публику. Судя по очертаниям упругого бюста юной прелестницы, Дева не стала сковывать свою красоту бюстгальтером.

Напомним, что Дева Кассель сверкнула роскошью в экстра-мини, Кассель не выдержал: «Вся в мать».

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