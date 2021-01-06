16-летняя дочь легендарной актрисы и модели Моники Беллуччи Дева Кассель восхитила чувственным фото

Как пишет Politeka.net, на одной из фан-страниц юной звезды в Инстаграм появилось ее фото. На снимке красотка предстала в невероятно красивом обтягивающем платье. Наряд обтянул стройную фигурку Девы, ее тонкую талию и округлые бедра. Необычный вырез сделал акцент на плечах и зоне декольте.

Особой пикантности фото добавил тот факт, что Дева собиралась сесть на шпагат. Ее засняли как раз в тот момент, когда она широко расставила ноги. Распущенные волосы и игривое выражение лица свели с ума поклонников.

«Платье мамы», - коротко подписали фото авторы канала.

В комментариях юной красотке оставили массу комплиментов.

«Ух ты, так много от твоей мамы», «Просто красиво», «Очаровательная милая, ты их всех обыграла за столом», «Я влюбился в тебя», «Красивая», «Великолепная», «Комплименты самой красивой девушке в мире», «Нет слов, чтобы выразить, как сильно я тебя люблю», «Вау, как ты похожа на свою прекрасную мать», - пишут пользователи сети.

Как известно, осенью 2020 года Деве Кассель исполнилось 16 лет. Несмотря на юный возраст, девушка уже принимает участие в съемках для модных журналов и рекламе.

Напомним, что дочь Моники Беллуччи с глубоким декольте покорила недетской красотой: «Bellísima».

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