Сім'ю українця, який помер від коронавірусу, рятують лікарі

Як передає Politeka.net, про це передавати Тетяна Чигвинцева в Facebook.



Ще 10 грудня 2020 року помер його батько. Незабаром після смерті батька сам Віталій потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією, потім в реанімацію.

"Вчора ввечері його не стало. Йому було 35 років. На даний момент мама Віталія знаходиться в реанімації у важкому стані, лікарі дають тільки 1% шансу на її порятунок", - повідомила Тетяна.

У чоловіка залишилася дружина і два сини 3-х і 11-ти років. У дружини зараз теж пневмонія і вона знаходиться в шоковому стані.