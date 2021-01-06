Сім'ю українця, який помер від коронавірусу, рятують лікарі

Як передає Politeka.net, про це передавати Тетяна Чигвинцева в Facebook.

Ще 10 грудня 2020 року помер його батько. Незабаром після смерті батька сам Віталій потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією, потім в реанімацію.

реанимация

"Вчора ввечері його не стало. Йому було 35 років. На даний момент мама Віталія знаходиться в реанімації у важкому стані, лікарі дають тільки 1% шансу на її порятунок", - повідомила Тетяна.

У чоловіка залишилася дружина і два сини 3-х і 11-ти років. У дружини зараз теж пневмонія і вона знаходиться в шоковому стані.

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Варто відзначити, що за весь час пандемії в Україні вірус виявили у 1 090 496 осіб: 19 357 з них померли, 761 898 – одужали.

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