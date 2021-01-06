Семью украинца, который умер от коронавируса, спасают врачи
Как передает Politeka.net, об этом сообщила Татьяна Чигвинцева в Facebook.
Еще 10 декабря 2020 года умер его отец. Вскоре после смерти отца сам Виталий попал в больницу с двусторонней пневмонией, затем в реанимацию.
"Вчера вечером его не стало. Ему было 35 лет. На данный момент мама Виталия находится в реанимации в тяжелейшем состоянии, врачи дают только 1% шанса на ее спасение", - сообщила Татьяна.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Родные сходят с ума от горя: на Харьковщине нашли тело 28-летнего парня, которого искали с декабря
Молоденький Чапкис парит над сценой, нарушая законы гравитации, завораживающие кадры с легендой: "Как он это делает?"
Раскованная Дорофеева показала свое бесстыдство в костюме с вырезами на бедрах: "Ну что за шедевр..."
Легендарная актриса-красавица ушла из жизни после выписки, подробности трагедии: «стала иконой жанра»
Стоит отметить, что за все время пандемии в Украине вирус выявили у 1 090 496 человек: 19 357 из них умерли, 761 898 – выздоровели.
Также напомним, что с 8 января в Украине вступают в силу новые правила, которые ужесточают карантин.
Напомним, ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление
Как сообщала Politeka, Работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление
Также Politeka писала, что В Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет