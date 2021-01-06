Семью украинца, который умер от коронавируса, спасают врачи

Как передает Politeka.net, об этом сообщила Татьяна Чигвинцева в Facebook.



Еще 10 декабря 2020 года умер его отец. Вскоре после смерти отца сам Виталий попал в больницу с двусторонней пневмонией, затем в реанимацию.

"Вчера вечером его не стало. Ему было 35 лет. На данный момент мама Виталия находится в реанимации в тяжелейшем состоянии, врачи дают только 1% шанса на ее спасение", - сообщила Татьяна.

У мужчины осталась супруга и два сына 3-х и 11-ти лет. У жены сейчас тоже пневмония и она находится в шоковом состоянии.