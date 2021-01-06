У Тернополі прийняли рішення не вводити локдаун з 8 по 25 січня
Як передає Politeka.net, з такою заявою виступив мер міста Сергій Надал (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
Під час засіданні комісії з надзвичайних ситуацій були заслухані медики та працівників сфери освіти.
"Згідно з даними, протягом останніх днів в місті не спостерігається приріст захворюваності Сovid-19, зате кількість інфікованих жителів знизилася, зменшилася кількість пацієнтів, які перебувають на лікуванні в медичних установах Тернополя з діагнозом коронавірусна інфекція, і практично відсутні хворі серед дітей і працівників навчальних закладів", - заявив Надал.
У зв'язку з цим, було комісією було прийнято рішення не вводити додаткових обмежень з 8 січня.
Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."
Рідні божеволіють від горя: на Харківщині знайшли тіло 28-річного хлопця, якого шукали з грудня
Нова біда на "Укрзалізниці", поїзд з пасажирами спалахнув прямо на ходу: кадри і дані про постраждалих
71-річна Пугачова вибралася на вулицю без косметики, ошелешивши виглядом: "Старість не радість"
Зупинилося серце видатного українця, дочка розкрила подробиці трагедії: "Вже готувався до виписки додому..."
"На території Тернопільської громади діятимуть тільки ті протиепідемічні заходи, які були прийняті раніше", - пояснив градоначальник Тернополя.
Варто відзначити, що за весь час пандемії в Україні вірус виявили у 1 090 496 осіб: 19 357 з них померли, 761 898 – одужали.
Також нагадаємо, що з 8 січня в Україні набувають чинності нові правила, які посилюють карантин.
Нагадаємо, посилення карантину з 8 січня, Степанов зробив важливу заяву
Як повідомляла Politeka, Робота ресторанів в новорічні свята, в МОЗ зробили термінову заяву
Також Politeka писала, що У Кабміні зглянулися над українцями і скасували скандальну заборону