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У Тернополі прийняли рішення не вводити локдаун з 8 по 25 січня



Як передає Politeka.net, з такою заявою виступив мер міста Сергій Надал (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Під час засіданні комісії з надзвичайних ситуацій були заслухані медики та працівників сфери освіти.

"Згідно з даними, протягом останніх днів в місті не спостерігається приріст захворюваності Сovid-19, зате кількість інфікованих жителів знизилася, зменшилася кількість пацієнтів, які перебувають на лікуванні в медичних установах Тернополя з діагнозом коронавірусна інфекція, і практично відсутні хворі серед дітей і працівників навчальних закладів", - заявив Надал.

У зв'язку з цим, було комісією було прийнято рішення не вводити додаткових обмежень з 8 січня.

"На території Тернопільської громади діятимуть тільки ті протиепідемічні заходи, які були прийняті раніше", - пояснив градоначальник Тернополя.



Варто відзначити, що за весь час пандемії в Україні вірус виявили у 1 090 496 осіб: 19 357 з них померли, 761 898 – одужали.

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