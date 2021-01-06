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В Тернополе приняли решение не вводить локдаун с 8 по 25 января



Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступил мэр города Сергей Надал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Во время заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям были заслушаны медики и работников сферы образования.

"Согласно данным, в течение последних дней в городе не наблюдается прирост заболеваемости Сovid-19, зато количество инфицированных жителей снизилось, уменьшилось количество пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Тернополя с диагнозом коронавирусная инфекция, и практически отсутствуют больные среди детей и работников учебных заведений", - заявил Надал.

В связи с этим, было комиссией было принято решение не вводить дополнительных ограничений с 8 января.

"На территории Тернопольской общины будут действовать только те противоэпидемические мероприятия, которые были приняты ранее", - пояснил градоначальник Тернополя.



Стоит отметить, что за все время пандемии в Украине вирус выявили у 1 090 496 человек: 19 357 из них умерли, 761 898 – выздоровели.

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