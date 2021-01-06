В Тернополе приняли решение не вводить локдаун с 8 по 25 января
Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступил мэр города Сергей Надал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Во время заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям были заслушаны медики и работников сферы образования.
"Согласно данным, в течение последних дней в городе не наблюдается прирост заболеваемости Сovid-19, зато количество инфицированных жителей снизилось, уменьшилось количество пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях Тернополя с диагнозом коронавирусная инфекция, и практически отсутствуют больные среди детей и работников учебных заведений", - заявил Надал.
В связи с этим, было комиссией было принято решение не вводить дополнительных ограничений с 8 января.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
"Он всегда был примером силы и преданности": в Харькове ушел из жизни легендарный спортсмен
Муж Насти Каменских Потап переборщил с похудением и стал выглядеть на 10 лет старше: "Как доченька с папой..."
Украинцы подняли бунт против повышения тарифов на 101%, перекрывают трассы: "Коболев жирует, а нас как липку обдирают!"
Ксения Мишина и Эллерт признались украинцам в грандиозном обмане: "После "Холостячки" я сразу..."
"На территории Тернопольской общины будут действовать только те противоэпидемические мероприятия, которые были приняты ранее", - пояснил градоначальник Тернополя.
Стоит отметить, что за все время пандемии в Украине вирус выявили у 1 090 496 человек: 19 357 из них умерли, 761 898 – выздоровели.
Также напомним, что с 8 января в Украине вступают в силу новые правила, которые ужесточают карантин.
Напомним, ужесточение карантина с 8 января, Степанов сделал важное заявление
Как сообщала Politeka, Работа ресторанов в новогодние праздники, в Минздраве сделали срочное заявление
Также Politeka писала, что В Кабмине сжалились над украинцами и отменили скандальный запрет