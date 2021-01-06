Потрібно бути дуже обережними

Через несприятливі погодні умови в Києві оголошено жовтий рівень небезпеки. Рятувальники попереджають, що негода збережеться і на Різдво

Прес-служба ДСНС попередила про погіршення погодних умов у столиці та Київській області 6 та 7 січня. За їхніми даними, сильний туман збережеться до кінця дня в середу, а також вранці 7 січня. Така ситуація спостерігається в більшості областей України, в тому числі в Київській області.

Через туман видимість становить всього 200-500 м, що відповідає І рівню небезпеки.

Рятувальники попереджають, що такий сильний туман може перешкодити руху транспорту і збільшити ризик нещасних випадків на дорогах.

У зв'язку з цим водіям варто дотримуватися таких запобіжних заходів:

знизити швидкість руху;

по можливості використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом;

дотримуватися безпечної дистанції з іншими учасниками руху;

під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію;

відмовитися від різких маневрів під час руху.

Відзначимо також, що 7 січня, на Різдво, в Києві крім туману буде дощ і мокрий сніг. У Київській області вже зараз почало засипати деякі дороги. Через налипання мокрого снігу ситуація на дорогах може стати ще гіршою.

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