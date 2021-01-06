Через несприятливі погодні умови в Києві оголошено жовтий рівень небезпеки. Рятувальники попереджають, що негода збережеться і на Різдво
Прес-служба ДСНС попередила про погіршення погодних умов у столиці та Київській області 6 та 7 січня. За їхніми даними, сильний туман збережеться до кінця дня в середу, а також вранці 7 січня. Така ситуація спостерігається в більшості областей України, в тому числі в Київській області.
Через туман видимість становить всього 200-500 м, що відповідає І рівню небезпеки.
Рятувальники попереджають, що такий сильний туман може перешкодити руху транспорту і збільшити ризик нещасних випадків на дорогах.
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У зв'язку з цим водіям варто дотримуватися таких запобіжних заходів:
знизити швидкість руху;
по можливості використовувати протитуманні фари разом з ближнім світлом;
дотримуватися безпечної дистанції з іншими учасниками руху;
під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію;
відмовитися від різких маневрів під час руху.
Відзначимо також, що 7 січня, на Різдво, в Києві крім туману буде дощ і мокрий сніг. У Київській області вже зараз почало засипати деякі дороги. Через налипання мокрого снігу ситуація на дорогах може стати ще гіршою.
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