Украинцы могут по-тихоньку забывать об аномально теплой зиме
Такой прогноз погоды озвучил глава отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает ТСН.
По его словам, ближе к Рождеству погода в Украине кардинально изменится, поскольку в страну вернутся морозы.
Билык также предупредил, что ночью столбики термометров могут опуститься до -10..-15 градусов.
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"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15 градусов мороза", - озвучил синоптик неутешительный прогноз.
Также Горбань предупреждал, что самыми холодными днями в январе будут 26-27 января, когда температура будет составлять от -15 до -22 градусов.
Что касается весны, то ее начало будет морозным, снежным и дождливым.
По словам Леонида Горбаня, весна придет в Украину во второй декаде марта. Настоящее тепло ожидается лишь в 20-х числах апреля, но оно будет недолгим. Снова зарядят дожди и похолодает.
Первая половина мая, как уверяет синоптик, теплая и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, к концу месяца прохладнее, дожди.
Напомним, что оттепель до +12 прогнала зиму из Украины, кого погода порадует больше всех.
Как сообщала Politeka, погода сошла с ума, украинцев предупредили об аномальных температурах в январе.
Также Politeka писала, что январь слетел с катушек, погода в Украине снова решила удивить.