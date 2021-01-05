Украинцы могут по-тихоньку забывать об аномально теплой зиме

Такой прогноз погоды озвучил глава отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, передает ТСН.

По его словам, ближе к Рождеству погода в Украине кардинально изменится, поскольку в страну вернутся морозы.

Билык также предупредил, что ночью столбики термометров могут опуститься до -10..-15 градусов.

"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-15 градусов мороза", - озвучил синоптик неутешительный прогноз.

Также Горбань предупреждал, что самыми холодными днями в январе будут 26-27 января, когда температура будет составлять от -15 до -22 градусов.

Что касается весны, то ее начало будет морозным, снежным и дождливым.

По словам Леонида Горбаня, весна придет в Украину во второй декаде марта. Настоящее тепло ожидается лишь в 20-х числах апреля, но оно будет недолгим. Снова зарядят дожди и похолодает.

Первая половина мая, как уверяет синоптик, теплая и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, к концу месяца прохладнее, дожди.

Напомним, что оттепель до +12 прогнала зиму из Украины, кого погода порадует больше всех.

Как сообщала Politeka, погода сошла с ума, украинцев предупредили об аномальных температурах в январе.

Также Politeka писала, что январь слетел с катушек, погода в Украине снова решила удивить.