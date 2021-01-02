Украинцы должны готовится к аномальному первому месяцу в 2021 году

Свежий прогноз погоды на январь опубликовал Укргидрометеоцентр.

По словам синоптиков, январь будет аномально теплым.

Эксперты прогнозируют, что средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах от 0 до -4 градусов, в южной части местами до +3.

Это на 2-2,5 градуса выше средних значений, которые были зафиксированы на протяжении многих лет.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 27-58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что также в пределах средних многолетних значений.

По данным многолетних наблюдений, средняя температура воздуха в январе составляет от -1 до -6 градусов, а на Полтавщине и в Карпатах - до -8 градусов.

Абсолютными морозными рекордами в январе являются -23..-37 градусов в Карпатах, около -40 в Киевской, Сумской и Харьковской областях, и местами -42 градуса на Луганщине.

А "теплые" рекорды были зафиксированы в Крыму - до +21, и на Днепропетровщине - до +18.

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По словам синоптиков, морозы этой зимой возможны, и даже лютые, но скорее всего держаться они будут в течение короткого периода.

Эксперты предупреждают, что похолодания будут, но кратковременные, могут быть и достаточно жесткие в конце января, а средняя температура зимой будет на 2-4 градуса больше существующей нормы.

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