Украинцы на некоторое время могут забыть об осадках
Свежий прогноз погоды на 2 января опубликовала авторитетный синоптик Наталья Диденко.
Она предупредила, что активный циклон Lisa сейчас "застрял" над Италией, поэтому осадки будут вне Украины.
В большинстве регионов страны будет сухая и местами солнечная погода, лишь в Карпатах возможен снег, а на Луганщине пройдут дожди.
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"Температура воздуха завтра будет колебаться в пределах +2+9 градусов, на крайнем юге до +12 градусов", - продолжила Наталья Диденко в своем Facebook.
Синоптик также отметила, что завтра в Киеве уже будет пахнуть весной, а днем столбики термометров поднимутся до +5 градусов. Кроме этого, возможны прояснения, а облака с туманами уйдут.
"На следующей неделе в Украину придет похолодание, однако незначительное. Меньше всего оно коснется южной части Украины и прилегающих к ней центральных областей", - подытожила Диденко в свежем прогнозе.
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По словам синоптиков, морозы этой зимой возможны, и даже лютые, но скорее всего держаться они будут в течение короткого периода.
Эксперты предупреждают, что похолодания будут, но кратковременные, могут быть и достаточно жесткие в конце января, а средняя температура зимой будет на 2-4 градуса больше существующей нормы.
Напомним, что Погода после Нового года опробует украинцев аномальными +12
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