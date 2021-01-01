Погода в Україні 1 січня набуде чинності з дощів і невеликого потепління, яке "обійде стороною" частину регіонів

Як розповідає Politeka, таким є прогноз фахівців.

На Західній Україні сьогодні будуть невеликі опади. Днем повітря буде поєднуватися з 3-5 градусами за Цельсієм, які після заходу сонця змінюючи 1-4 зі знаком «плюс».

Схожа картина буде і на півночі країни, де очікуються невеликі зливи й близько 5-10 за Цельсієм. Ближче до вечора на вулиці буде близько 3-6 градусів зі знаком «плюс».

Також дощі, згідно з прогнозом синоптиків, пройдуть в Центральній Україні, де на вулиці буде від 5 до 9 за Цельсієм. Вночі на заморозки розраховувати не варто, адже буде в районі 0-6 тепла.

Найтепліше сьогодні буде в приморських областях. Там українцям прогнозують від 9 до 12 тепла вдень і близько 4-6 за Цельсієм вночі. Локальні дощі накриють абсолютно всіх.

А ось Східна Україна» відбудеться " хмарністю. Але лише частково-опадів не буде в Луганській і Донецькій областях, а інших накриють дощі. Стовпчик термометра покаже від 2 до 4 градусів тепла вдень, а ось вночі від -1 до +1 за Цельсієм.

Київ та приміські населені пункти перший день 2021 року буде дощовим, на стовпчику термометра буде від 7 до 9 градусів тепла. Після заходу сонця показник опуститься до 4-6 за Цельсієм.

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