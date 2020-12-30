Новорічна ніч на більшій частині території України буде по-весняному теплою

Як пише Politeka.net, про це у себе в Фейсбук розповіла синоптик Наталка Діденко. За її даними, вдень 31 Грудня температура повітря практично по всій Україні коливатиметься в межах + 4 + 10 градусів.

Найхолодніше буде в східних регіонах, там вночі очікуються навіть невеликі заморозки до 0..-3 градусів. Вдень на Сході буде близько 4 градусів тепла.

Найтепліше буде в південних областях, включаючи Крим. Максимальна температура в Україні напередодні Нового року очікується в районі 7-12 градусів тепла.

У західних областях, за словами Діденко, температура повітря трохи впаде. Велика ймовірність, що в західних областях пройде сніг.

Вже зараз на південному заході Європи розминається метеорологічний малюк, який зовсім скоро підросте і прискаче в Україну циклоном на ім'я Кіра. Як пояснює Діденко, де є циклон, там є і опади, тому 31-го грудня в західних областях України пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом. Це трохи зіпсує свято багатьом українцям. А ось в Карпатах, на думку синоптика, великі шанси на те, що в новорічну ніч випаде повноцінний сніг.

На решті території України опадів не очікується, проте 1 січня дощі просунуться вглиб країни. У Дніпропетровську область і Запоріжжя опади прийдуть лише до вечора 1 січня.

У Києві 31 Грудня опадів не очікується, а ось під ранок після новорічної ночі може піти дощ. Температура повітря в столиці підніметься до + 9 градусів.

Додамо, що вже до 2-3 січня дощі повинні покинути Україну. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, пару днів в Україні буде сонячно, але потім опади знову повернуться в західний регіон.

Нагадаємо, що різка зміна погоди доб'є українців, кліматолог попередила про небезпеку: "наймасштабніша загроза...".

Як повідомляла Politeka, транспортний колапс на дорогах Одеси, місто завмерло у заторах: красномовні кадри.

Також Politeka писала, що погода готує неприємний удар перед Новим роком, свіжий прогноз синоптиків: кому не пощастить.