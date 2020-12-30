Новогодняя ночь на больше части территории Украины будет по-весеннему теплой

Как пишет Politeka.net, об этом у себя в Фейсбук рассказала синоптик Наталка Диденко. По ее данным, днем 31 декабря температура воздуха практически по всей Украине будет колебаться в пределах + 4 + 10 градусов.

Холоднее всего будет в восточных регионах, там ночью ожидаются даже небольшие заморозки до 0..-3 градусов. Днем на Востоке будет около 4 градусов тепла.

Теплее всего будет в южных областях, включая Крым. Максимальная температура в Украине накануне Нового года ожидается в районе 7-12 градусов тепла.

В Западных областях, по словам Диденко, температура воздуха немного упадет. Большая вероятность, что в западных областях пройдет снег.

Уже сейчас на юго-западе Европы разминается метеорологический малыш, который совсем скоро подрастет и прискачет в Украине циклоном по имени Кира. Как объясняет Диденко, где есть циклон, там есть и осадки, поэтому 31-го декабря в западных областях Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Это немного подпортит праздник многим украинцам. А вот в Карпатах, по мнению синоптика, большие шансы на то, что в новогоднюю ночь выпадет полноценный снег.

На остальной территории Украины осадков не ожидается, однако 1 января дожди продвинутся вглубь страны. В Днепропетровскую область и Запорожье осадки придут лишь к вечеру 1 января.

В Киеве 31 декабря осадков не ожидается, а вот под утро после новогодней ночи может пойти дождь. Температура воздуха в столице поднимется до +9 градусов.

Добавим, что уже ко 2-3 января дожди должны покинуть Украину. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, пару дней в Украине будет солнечно, но потом осадки снова вернутся в западный регион.

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