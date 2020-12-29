Експерт з клімату зробила попередження про майбутню катастрофу
Так, Ольга Бойко в ефірі Апостроф Live, розповіла, що земля схильна до кліматичних змін, які відбуваються дуже швидко і ведуть до незворотних наслідків.
Кліматичні зміни, які були ще до появи людства на планеті, незрівнянні з тими, які відбуваються зараз, адже ці зміни дуже швидкі.
"Про це давно говорять кліматологи, і цього варто було очікувати через те, що країни щорічно збільшують викиди парникових газів. Через посилений парниковий ефект відбувається занадто швидка зміна клімату. Відповідно ми і екосистема не встигаємо адаптуватися", - заявила Бойко.
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Експерт додала, що більш старше покоління може підтвердити, що зміни стали відбуватися дуже швидко, а люди не замислюються і не розуміють, що між діями і наслідками є взаємозв'язок.
Вона пояснила, що зміна клімату - це, мабуть, наймасштабніша і серйозна загроза, яка зараз стоїть перед нами.
"Звичайні люди іноді не замислюються про те, чому зима стала теплішою. Це закономірність або, може бути, ситуація буде змінюватися щороку", - пояснила експерт.
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