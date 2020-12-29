Эксперт по климату сделала предупреждение о будущей катастрофе

Так, Ольга Бойко в эфире Апостроф Live, рассказала, что земля подвержена климатическим изменениям, которые происходят очень быстро и ведут к необратимым последствиям.

Климатические изменения, которые были еще до появления человечества на планете, несравнимы с теми, которые происходят сейчас, ведь эти изменения очень быстрые.

"Об этом давно говорят климатологи, и этого стоило ожидать из-за того, что страны ежегодно увеличивают выбросы парниковых газов. Из-за усиленного парникового эффекта происходит слишком быстрое изменение климата. Соответственно мы и экосистема не успеваем адаптироваться",- заявила Бойко.

Эксперт добавила, что более старшее поколение может подтвердить, что изменения стали происходить очень быстро, а люди не задумываются и не понимают, что между действиями и последствиями есть взаимосвязь.

Она пояснила, что изменение климата - это, пожалуй, самая масштабная и серьезная угроза, которая сейчас стоит перед нами.

"Обычные люди иногда не задумываются о том, почему зима стала теплее. Это закономерность или, может быть, ситуация будет меняться каждый год", - объяснила эксперт.

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