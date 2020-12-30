Погода в Україні 30 грудня буде серйозно відрізнятися в залежності від регіону
Як передає Politeka.net з посиланням на свіжий прогноз Укргідрометцентру, перед Новим роком в Україну прийдуть дощі і аномальне потепління в деяких регіонах.
Так, на півдні країни в середу буде найтепліше. Температура там підніметься до 10-13 градусів тепла. Навіть вночі в південних областях буде порівняно тепло - температура не опуститься нижче 5-7 градусів.
Західні області напередодні свят страждатимуть від дощів. Дощі очікуються у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Волинській областях. Температура повітря там очікується в районі 6-9 градусів тепла.
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У східних областях буде сухо, але холодно. Температура вдень очікується в районі 2-5 градусів, а вночі в деяких областях можливі навіть морози.
У центральних областях 30 грудня буде хмарно. Температура підніметься максимум до 6-9 градусів, зате опадів не очікується.
У Києві в середу не буде дощу. Температура вдень очікується в районі 6-8 градусів тепла, а вночі похолодає до 1-3 градусів.
Варто відзначити, що вже 31 Грудня дощі будуть просуватися із Заходу далі по території України, тому новорічну ніч деякі регіони зустрінуть з дощами.
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