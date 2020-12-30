Погода в Украине 30 декабря будет серьезно отличаться в зависимости от региона

Как передает Politeka.net со ссылкой на свежий прогноз Укргидрометцентра, перед Новым годом в Украину придут дожди и аномальное потепление в некоторых регионах.

Так, на Юге страны в среду будет теплее всего. Температура там поднимется до 10-13 градусов тепла. Даже ночью в южных областях будет сравнительно тепло – температура не опустится ниже 5-7 градусов.

Западные области накануне праздников будут страдать от дождей и слякоти. Дожди ожидаются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Температура воздуха там ожидается в районе 6-9 градусов тепла.

В восточных областях будет сухо, но холодно. Температура днем ожидается в районе 2-5 градусов, а ночью в некоторых областях возможны даже морозы.

В центральных областях 30 декабря будет облачно. Температура поднимется максимум до 6-9 градусов, зато осадков не ожидается.

В Киеве в среду не будет дождя. Температура днем ожидается в районе 6-8 градусов тепла, а ночью похолодает до 1-3 градусов.

Стоит отметить, что уже 31 декабря дожди будут продвигаться с Запада далее по территории Украины, поэтому новогоднюю ночь некоторые регионы встретят с дождями.

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