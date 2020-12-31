Циклон Кіра та тепле атлантичне повітря суттєво вплинуть на погоду в Україні
Свіжий прогноз на 1 січня опублікувала синоптик Наталка Діденко.
За її словами, завтра в Україні очікуються опади, але переважно це будуть дощі.
"Циклон спершу сяде на західні області України, проте впродовж доби 1-го січня його фронти поширяться на більшу частину території. І тому дощі пройдуть практично повсюди. Лише східна частина України протримається найдовше без опадів і вже аж на пізній вечір вологе повітря дійде й туди", - попередила Наталка Діденко українців у Facebook.
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Сніг можливий у Карпатах та у інших західних регіонах, де трохи знизиться температура повітря.
Мінусова погода можлива у східних областях та Карпатах, а в інших регіонах - від +1 до +5 градусів. В Криму завтра, 1 січня, взагалі вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14 градусів.
"Вдень 1-го січня в Україні передбачається +4+10 градусів, на Півдні +7+12, в Криму до +14 градусів. На Сході та Заході максимально в перший день Нового року 0+4 градуси", - продовжила Діденко у мікроблозі.
Що стосується Києва, то у новорічну ніч очікується до +5, а під ранок дощитиме. Вдень повітря прогріється до +9 градусів.
Підсумовуючи, Наталка Діденко попередила, що суттєве похолодання очікується в Україні з 4 січня.
Раніше ми розповідали, що морози цієї зими можливі, і навіть люті, але швидше за все триматися вони будуть недовго.
За прогнозами синоптиків, похолодання будуть, але короткочасні, можуть бути і досить жорсткі наприкінці січня, а середня температура взимку буде на 2-4 градуси більша за існуючу норму.
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