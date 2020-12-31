Такого праздника давно не было

Циклон Кира и теплый атлантический воздух существенно повлияют на погоду в Украине

Свежий прогноз на 1 января опубликовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра в Украине ожидаются осадки, но преимущественно это будут дожди.

"Циклон сначала сядет на западные области Украины, однако в течение суток 1-го января его фронты распространятся на большую часть территории. И поэтому дожди пройдут практически повсюду. Только восточная часть Украины продержится дольше без осадков и уже аж на поздний вечер влажный воздух дойдет и туда", - предупредила Наталья Диденко украинцев в Facebook.

Снег возможен в Карпатах и в других западных регионах, где немного снизится температура воздуха.

Минусовая погода возможна в восточных областях и Карпатах, а в других регионах - от +1 до +5 градусов. В Крыму завтра, 1 января, вообще днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

"Днем 1-го января в Украине предполагается +4+10 градусов, на Юге +7+12, в Крыму до +14 градусов. На Востоке и Западе максимально в первый день Нового года 0+4 градуса", - продолжила Диденко в микроблоге.

Что касается Киева, то в новогоднюю ночь ожидается до +5, а под утро дождь. Днем воздух прогреется до + 9 градусов.

Подытоживая, Наталья Диденко предупредила, что существенное похолодание ожидается в Украине с 4 января.

Раньше мы рассказывали, что морозы этой зимой возможны, и даже лютые, но скорее всего держаться они будут недолго.

По прогнозам синоптиков, похолодания будут, но кратковременные, могут быть и достаточно жесткие в конце января, а средняя температура зимой будет на 2-4 градуса больше существующей нормы.

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