Погода в Украине 6 января обрадует граждан, от недавних ливней с дождями практически не останется и следа

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

Немного задержаться осадки на востоке Украины. В частности, они пройдут на Закарпатье. Остальных ждут облачность и от 4 до 6 тепла. После захода солнца будет от -1 мороза до 3 тепла.

Без осадков останутся жителя северной части страны. Здесь столбик термометра покажет 1-6 тепла, а ночью местами заморозки. В Черниговской области они достигнут -4 мороза. Остальных ждут от 0 до 2 тепла.

В Киеве и пригороде сегодня будет сильная облачность и около 2-7 градусов по Цельсию. Ночью их сменят менее комфортные -2+1 градус.

Центральные регионы сегодня также ждет сильная облачность и «комфортные» 4-6 градусов по Цельсию. Погода ночью проявит характер в виде -2+3 градусов.

Теплее всего сегодня будет на юге Украины, где воздух прогреется до 8-13 тепла. После захода солнца показатель упадет до 0-4 со знаком «плюс».

Прохладнее всего будет на востоке, где украинцам прогнозируют 1-5 тепла, а ночью от -1 до -3 мороза.

Напомним, что оттепель до +12 прогнала зиму из Украины, кого погода порадует больше всех.

Как сообщала Politeka, погода сошла с ума, украинцев предупредили об аномальных температурах в январе.

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