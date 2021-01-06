Из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве объявлен желтый уровень опасности. Спасатели предупреждают, что непогода сохранится и на Рождество
Пресс-служба ГСЧС предупредила об ухудшении погодных условий в столице и Киевской области 6 и 7 января. По их данным, сильный туман сохранится до конца дня в среду, а также утром 7 января. Такая ситуация наблюдается в большинстве областей Украины, в том числе в Киевской области.
Из-за тумана видимость составляет всего 200-500 м, что соответствует І уровню опасности.
Спасатели предупреждают, что такой сильный туман может помешать движению транспорта и увеличить риск несчастных случаев на дорогах.
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В связи с этим водителям стоит придерживаться таких мер предосторожности:
снизить скорость движения;
по возможности использовать противотуманные фары вместе с ближним светом;
соблюдать безопасную дистанцию с другими участниками движения;
во время остановки включать аварийную световую сигнализацию;
отказаться от резких маневров во время движения.
Отметим также, что 7 января, на Рождество, в Киеве помимо тумана будет дождь и мокрый снег. В Киевской области уже сейчас начало засыпать некоторые дороги. Из-за налипания мокрого снега ситуация на дорогах может стать еще хуже.
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