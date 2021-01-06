Напередодні Різдва українцям слід правильно відпочити, щоб наповнитися силами і позитивною енергією

Про те, які ще існують прикмети, розповіла у своєму Instagram астропсихолог і нумеролог Надія Астрохелпер.

Зокрема, вона розповіла, що існує певний список справ, який потрібно встигнути зробити 5 і 6 січня, щоб не займатися ними в Різдво.

Так, варто зробити невелике прибирання в будинку-протерти пил і дзеркала, а також помити підлоги. Під час останньої дії потрібно промовляти: "Прибирання будинку починаю, сіль в воду додаю. Сіль роботу свою виконує, негатив з дому вичищає. Істинно!". Також бажано додати в воду для миття підлог дрібку солі.

Під час протирання дзеркала астролог радить повторювати: "Дзеркала від негативу водою з сіллю протираю, сіль негатив весь забирає і з дзеркал його зчищає. Істинно!".

Також Надія радить прийняти ванну з сіллю, повторивши при цьому три рази фразу: "Тіло і душу свою від негативу очищаю, від негативу себе позбавляю. Все погане з мене йде геть. Амінь".

Астропсихолог нагадала ще про одну важливу прикмету, яку потрібно виконати 6 січня. Так, в Святвечір потрібно обов'язково нагодувати птахів, щоб потім цілий рік ні в чому не потребувати.

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