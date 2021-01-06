В канун Рождества украинцам следует правильно отдохнуть, чтобы наполниться силами и положительной энергией

О том, какие еще существуют приметы, рассказала в своем Инстаграм астропсихолог и нумеролог Надежда Астрохелпер.

В частности, она рассказала, что существует определенный список дел, который нужно успеть сделать 5 и 6 января, чтобы не заниматься ими в Рождество.

Так, стоит сделать небольшую уборку в доме – протереть пыль и зеркала, а также помыть полы. Во время последнего действия нужно проговаривать: «Уборку дома начинаю, соль в воду добавляю. Соль работу свою выполняет, негатив из дома вычищает. Истинно!». Также желательно добавить в воду для мытья полов щепотку соли.

Во время протирания зеркала астролог советует повторять: «Зеркала от негатива Водой с солью протираю, соль негатив весь забирает и с зеркал его счищает. Истинно!».

Также Надежда советует принять ванну с солью, повторив при этом три раза фразу: «Тело и душу свою от негатива очищаю, от негатива себя избавляю. Все плохое с меня уходит прочь. Аминь».

Астропсихолог напомнила еще об одной важной примете, которую нужно выполнить 6 января. Так, в Сочельник нужно обязательно накормить птиц, чтобы потом целый год ни в чем не нуждаться.

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