Двоє підлітків загинули у річці в Дніпропетровській області, один з них виявився 16-річним сином політика Геннадія Корбана

Увечері 5 січня в річці Мокра Сура колесами вгору виявили баггі з тілами хлопця та дівчини. Загиблими були Лев Корбан і його подружка, десятикласниця Юлія Васик, наголошується в сюжеті ТСН.

Того дня в гості до дівчини приїхали друзі-підлітки. Школярка з сім'єю жила в селищі поблизу обласного центру і, за попередньою інформацією, сім'я мала власний баггі — мотовсюдихід для прогулянок. За словами місцевих, діти частенько розважалися поїздками по бездоріжжю на цьому виді транспорту.

Там, де знайшли підлітків, був місток над малою і зовсім неглибокою річкою. Однак невдалий маневр під час заїзду на нього став фатальним для двох дітей. Ймовірно, баггі не вписався в поворот і прямо перед містком вилетів в очерети, перекинувся і приземлився на дах в річку. Незважаючи на те, що води в річці по пояс, врятуватися діти самостійно не змогли, оскільки були міцно пристебнуті.

У поліції не розкривають деталей трагедії, на офіційному сайті зазначається про відкриття кримінального провадження.

Що могло викликати трагедію, прокоментував інструктор Руслан Гвоздик, з 15-річним стажу управління баггі. За його словами, хоч цей транспорт безпечніший за квадроцикл, однак, від падіння ніхто не застрахований.

"Я думаю, хлопець трохи не розрахував, можливо, кут в'їзду, можливо, кут нахилу тієї перешкоди, яку вони переїжджали. Можливо, коли вони прийшли до тями, то вже були вниз головою в цьому баггі і зорієнтуватися там в темряві, будучи під водою, дуже важко", - зазначив експерт.

Раніше ми повідомляли, Лев і Юлія вчилися в різних школах. Дівчинка - в україно-американському ліцеї, а син Корбана - в приватній школі Primus Inter Pares School в Дніпрі. Тривогу забила мати школярки, коли дочка запізнилася з прогулянки.

Похорони пройдуть 7 січня об 11 годині.

Нагадаємо, що знайдено тіла 16-річного сина Геннадія Корбана з подругою, з'явилися кадри трагедії: що сталося

Як повідомляла Politeka, Корбан видав правду про стосунки Зеленського і Коломойського

Також Politeka писала, Суд відпустив Корбана в Ізраїль