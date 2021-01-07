Двое подростков погибили в реке в Днепропетровской области, один из них оказался 16-летним сыном политика Геннадия Корбана

Вечером 5 января в реке Мокрая Сура колесами вверх обнаружили багги с телами парня и девушки. Погибшими были Лев Корбан и его подружка, десятиклассница Юлия Васик, отмечается в сюжете ТСН.

В тот день в гости к девушке приехали друзья-подростки. Школьница с семьей жила в поселке вблизи областного центра и, по предварительной информации, семья имела собственный багги — мотовездеход для прогулок. По словам местных, дети частенько развлекались поездками по бездорожью на этом виде транспорта.

Там, где нашли подростков, был мостик над малой и совсем неглубокой речкой. Однако неудачный маневр во время заезда на него стал роковым для двух детей. Вероятно, багги не вписался в поворот и прямо перед мостиком вылетел в камыши, перевернулся и приземлился на крышу в реку. Несмотря на то, что воды в реке по пояс, спастись дети самостоятельно не смогли, поскольку были крепко пристегнуты.

В полиции не раскрывают деталей трагедии, на официальном сайте отмечается об открытии уголовного производства.

Что могло вызвать трагедию, прокомментировал инструктор Руслан Гвоздик, с 15-летним стажа управления багги. По его словам, хоть этот транспорт безопаснее квадроцикла, однако, от падения никто не застрахован.

"Я думаю, парень немного не рассчитал, возможно, угол въезда, возможно, угол наклона той преграды, которую они переезжали. Возможно, когда они пришли в себя, то уже были вниз головой в этом багги и сориентироваться там в темноте, будучи под водой, очень тяжело", — отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, Лев и Юлия учились в разных школах. Девочка - в Украино-Американском лицее, а сын Корбана - в частной школе Primus Inter Pares School в Днепре. Тревогу забила мать школьницы, когда дочь запоздала с прогулки.

Похороны пройдут 7 января в 11 часов.

Напомним, что найдены тела 16-летнего сына Геннадия Корбана с подругой, появились кадры трагедии: что произошло

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