Легендарний радянський актор Валерій Хлевинський пішов з життя у віці 77 років

Народного артиста Росії не стало 7 січня, причина смерті не розголошується, передає Politeka.net. Подробиці повідомила прес-служба Московського Художнього театру імені Чехова, де Валерій працював з 2001 року.

Прощальна церемонія відбудеться 11 січня. Вранці Хлевінського будуть відспівувати в храмі ікони Божої Матері» Знамення " в Переяславській Слободі, потім пройде панахида в МХАТі, поховають актора на Троєкуровському кладовищі в Москві.

Валерій Хлевінський прославився ролями у відомих радянських фільмах, таких як» велика зміна«,» Вся королівська рать«,» кінець Любавіних «і»Вічний поклик". Колеги називають його" майстром екрану", прекрасним педагогом і просто доброю людиною. Незважаючи на великий талант, актор тільки з другого разу вступив до школи-студії МХАТ і незабаром потрапив в трупу театру «Современник». Першу роль він зіграв у фільмі-виставі»минуле і думи". Незважаючи на свій похилий вік, Валерій Хлевинський продовжував грати в театрі і готувався до прем'єри постановки Сергія Женовача «змова почуттів».

"Нова непоправна втрата", - пишуть співробітники МХАТу. - "Художній театр сумує і висловлює співчуття родині, близьким, учням Валерія Михайловича Хлевінського".

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