Легендарный советский актер Валерий Хлевинский ушел из жизни в возрасте 77 лет

Народного артиста России не стало 7 января, причина смерти не разглашается, передает Politeka.net. Подробности сообщила пресс-служба Московского художественного театра имени Чехова, где Валерий работал с 2001 года.

Прощальная церемония состоится 11 января. Утром Хлевинского будут отпевать в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе, затем пройдет панихида во МХАТЕ, похоронят актера на Троекуровском кладбище в Москве.

Валерий Хлевинский прославился ролями в известных советских фильмах, таких как «Большая перемена», «Вся королевская рать», «Конец Любавиных» и «Вечный зов». Коллеги называют его "мастером экрана", прекрасным педагогом и просто добрым человеком. Несмотря на большой талант, актер только со второго раза поступил в Школу-студию МХАТ и вскоре попал в труппу театра «Современник». Первую роль он сыграл в фильме-спектакле «Былое и думы». Несмотря на свой преклонный возраст, Валерий Хлевинский продолжал играть в театре и готовился к премьере постановки Сергея Женовача «Заговор чувств».

"Новая невосполнимая утрата", - пишут сотрудники МХАТа. - "Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье, близким, ученикам Валерия Михайловича Хлевинского".

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