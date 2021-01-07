Український боксер-важковаговик Олександр Усик звернувся до громадян з нагоди Різдва, одягнувшись при цьому в рясу

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці спортсмена в Instagram.

"Христос народився! Славімо його! Дорогі православні, вітаю вас зі святом Різдва Христового. Бажаю здоров'я, щастя, любові й радості всім-всім-всім", - зазначив він.

Уточнимо, що все відбувається в церковній рясі, а за спиною Усика можна помітити кілька ікон.

"Потужно, спасибі!", "Говорить російською, а пише українською мовою, й додає англійською, просто жах 🙈 🙊 🙉", "потрібно трохи святої води",» брата "ти спізнюєшся на 2-3 тижні", "Вибачте мені, але бити людей (подобу Бога) а потім молитися і ходити до церкви це лицемірство і лжевера... ти або там або тут...", "все підряд рясу надягають", "цей прикид краще, ніж від АТБ", - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що боксер-суперважкоатлет Олександр Усик розповів про унікальну ситуацію з чемпіонством

Якщо чинний чемпіон WBO Ентоні Джошуа проведе бій з Тайсоном Ф'юрі, то один зі спортсменів зможе стати абсолютним чемпіоном з чотирма поясами. Олександр Усик зацікавлений у цьому поєдинку.

Нагадавши, Усик спілкується українською з обраними людьми, боксер проговорився.

Як писала Politeka, Усик назвав нового суперника, якого жадає рознести на рингу.

Також Politeka писала, що новий суперник Усика визначиться в супербою, не Джошуа і не Ф'юрі.