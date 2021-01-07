Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик обратился к гражданам по случаю Рождества, облачившись при этом в рясу

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице спортсмена в Instagram.

«Христос народився! Славімо його! Дорогие православные, поздравляю вас с праздником Рождества Христового. Желаю здоровья, счастья, любви и радости всем-всем-всем», - отметил он.

Уточним, что все происходит в церковной рясе, а за спиной Усика можно заметить несколько икон.

«Мощно, спасибо!», «Говорит по-русски, а пишет украинским языком, и добавляет английским,просто ужас 🙈🙊🙉!», «нужно немного святой воды», «братан ты опаздываешь на 2-3 недели», «Извините мне, но бить людей (подобие Бога) а затем молиться и ходить в церковь это лицемерие и лжевера... ты или там или тут...», «все подряд рясу надевают», «Этот прикид лучше, чем от АТБ», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что боксер-супертяжеловес Александр Усик рассказал об уникальной ситуации с чемпионством

Если действующий чемпион WBO Энтони Джошуа проведет бой с Тайсоном Фьюри, то один из спортсменов сможет стать абсолютным чемпионом с четырьмя поясами. Александр Усик заинтересован в этом поединке.

Напомним, Усик общается на украинском с избранными людьми, боксер проговорился.

Как писала Politeka, Усик назвал нового соперника, которого жаждет разнести на ринге.

Также Politeka писала, что новый соперник Усика определится в супербою, не Джошуа и не Фьюри.