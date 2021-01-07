Українська співачка Віра Брежнєва, яка прославилася завдяки групі "ВІА Гра", зганьбилася на новорічному вогнику

Як пише Politeka.net, чоловік співачки, музичний продюсер Костянтин Меладзе опублікував у себе в Instagram виступ Брежнєвої на одному з російських телеканалів. Співачка виконувала свій новий хіт "Сестра" у супроводі балету.

Брежнєва була одягнена в обтягуючий чорний костюм з декольте і вирізом в районі живота. Красуня виляла стегнами і спокусливо танцювала. Однак номер сильно зіпсувала фонограма, в яку співачка не завжди потрапляла, а також безглузда маска, якою вона закрила обличчя.

У коментарях під постом глядачі залишили масу гнівних відгуків, розкритикувавши пісню і назвавши номер ганебним.

"Що це?!? Що за костюм і що за вокал?? Сорі", "Реально ось таке хтось дивиться??? І слухає? жесть повна", "Що за пісня", "всі пісні однотипні і не дуже, Сорі!", "Безглузда пісня»," можна було і без мікрофона", - пишуть користувачі Мережі.

Але знайшлися і ті, хто підтримав артистку.

"Просто слів немає, все при собі і харизма, і талант, і краса, захоплююся», «тільки і слухаю Віру. Море позитивних емоцій", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва без зайвої скромності і косметики розкрила всі свої амплуа: Меладзе не прогадав.

Як повідомляла Politeka, струнка Віра Брежнєва дала жару в білизні з латексу, посвітивши достоїнствами:"замість солодкого".

Також Politeka писала, що щаслива Брежнєва в розтягнутому светрі відірвалася без Меладзе: "гарний початок!".