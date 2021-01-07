Украинская певица Вера Брежнева, которая прославилась благодаря группе «ВИА Гра», опозорилась на новогоднем огоньке

Как пишет Politeka.net, муж певицы, музыкальный продюсер Константин Меладзе опубликовал у себя в Инстаграм выступление Брежневой на одном из российских телеканалов. Певица исполняла свой новый хит «Сестра» в сопровождении балета.

Брежнева была одета в обтягивающий черный костюм с декольте и вырезом в районе живота. Красотка виляла бедрами и соблазнительно танцевала. Однако номер сильно испортила фонограмма, в которую певица не всегда попадала, а также нелепая маска, которой она закрыла лицо.

В комментариях под постом зрители оставили массу гневных отзывов, раскритиковав песню и назвав номер позорным.

«Что это?!? Что за костюм и что за вокал?? Сори», «Реально вот такое кто-то смотрит??? И слушает? жесть полная», «Че за песня», «Все песни однотипные и не очень, сори!», «Бессмысленная песня», «Можно было и без микрофона», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кто поддержал артистку.

«Просто слов нет, все при себе и харизма, и талант, и красота, восхищаюсь», «Только и слушаю Веру. Море позитивных эмоций», - пишут люди.

Напомним, что Вера Брежнева без лишней скромности и косметики раскрыла все свои амплуа: Меладзе не прогадал.

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