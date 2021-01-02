Екс-солістка "ВІА Гри" Віра Брежнєва підняла настрій публіці казковим відео
Як передає Politeka.net, 38-річна співачка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в затишному домашньому образі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, щаслива Брежнєва в розтягнутому в'язаному светрі, широких штанях і шапці-вушанці вийшла у двір, покуражившись біля ялинки, прикрашеної гірляндою, що світилася. Віра виплеснула емоції на камеру, радіючи моменту, немов маленька дівчинка. Співачка змахувала руками, дивилася на зірки й навіть танцювала - непідробна радість охопила артистку.
"Спасибі всім за привітання, за ваші добрі слова! Гарний початок 🤍 Всесвіт нас чує! Будьте здорові і щасливі! З Новим роком!! ✨ 2021", - підписала кадри зірка.
Шанувальники кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, що для повноти новорічної казки поруч з Брежнєвою не вистачало її чоловіка продюсера Костянтина Меладзе.
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"чарівно✨ хочеться вірити в казку 🤗 🤍"
"З наступаючим ❤️яка ви Новорічна ☺"
"Я дивлюся твоїй шапці пару хлястиків ззаду не вистачає. На кнопках)))"
"Чарівно😍😍"
"Впевнена, що Всесвіт цього року буде рясний на всі почуття - для всіх бажаючих ❤️"
"😍 🤗дякую за атмосферне відео🎄"
Раніше ми повідомляли, Брежнєва здивувала божевільним кадром з молодшою 11-річною донькою Сарою. Вони перебували в гумовому човні в басейні, судячи з усього, в аквапарку. Віра схопилася за голову і скрикнула, а ось дівчинка виглядала набагато спокійніше, незважаючи на те, що їх сумнівний плавзасіб невблаганно заповнювався водою.
Нагадаємо, що Віра Брежнєва в міні-бікіні звела з розуму безсоромною позою, скандальне фото:"Дочка Генсека".
Як повідомляла Politeka, старша дочка Віри Брежнєвої виросла і затьмарила зоряну маму: "Ого, яка!".